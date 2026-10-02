PKC’83 versterkt zich per direct met oud-prof Amir Absalem

Foto Andor Heij. Amir Absalem als speler van Jong FC Groningen

Eersteklasser PKC’83 heeft zich per direct versterkt met de 29-jarige verdediger en oud-prof Amir Absalem.

Absalem speelde in de jeugd van Excelsior en Feyenoord en vertrok in 2016 naar FC Groningen en speelde in eerste instantie in Jong FC Groningen. Een jaar later debuteerde hij in het eerste elftal en was een jaar basiskracht van het team. Het jaar er op werd hij voor een half jaar verhuurd aan Almere City. Vervolgens vertrok hij naar Roda JC. Later was Absalem actief bij ADO Den Haag en vorig seizoen nog bij Helmond Sport.

“Hij is altijd in Groningen blijven wonen en wil hier een sociaal leven opbouwen en op niveau voetballen”, aldus Robert Groninger van PKC’83. “Ik kreeg een tip en heb het doorgegeven aan de technische commissie om te kijken of het haalbaar was. Zijn komst is een prima versterking en dat kunnen we wel gebruiken op dit moment”. Het uit de vierde divisie gedegradeerde PKC’83 verloor tot nu toe alle wedstrijden in de eerste klasse H.

“Zijn overschrijving duurde even, maar hij heeft al een paar keer meegetraind”, vervolgt Groninger. “Dan zie je meteen zijn hoge niveau en balvastheid. Hij is fit en begint morgen tegen Achilles 1894 meteen in de basis. We hadden een valse start, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met Absalem en ook de rest van de ploeg het tij gaan keren”.