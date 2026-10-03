PKC’83 verliest ook van Achilles 1894 en blijft op nul punten staan

PKC’83 verloor vanmiddag ook van Achilles 1894 (foto Martijn Minnema)

De dramatische seizoensstart van PKC’83 kreeg vanmiddag een nieuw hoofdstuk. Ook de vierde wedstrijd ging verloren. Op het eigen sportpark de Kring werd met 1-2 verloren van Achilles 1894.

Het eerste kwartier speelde zich af op de helft van Achilles 1894, kansen leverde het PKC echter niet op. In de omschakeling sloegen de gasten direct toe. In de 18’ minuut was het uit de eerste kans raak. Een PKC verdediger miste de bal waarna Marcello Beuker met een bekeken rollertje Achilles op 0-1 zette. Zeven minuten later was het balverlies wat aan de basis van een uitval van de Assenaren stond, Achilles speelde het goed uit en het was wederom Marcello Beuker die raak schoot, 0-2 in de 25’ minuut.

In het laatste kwartier voor rust kwamen dan toch eindelijk de kansen voor PKC. Een te zacht schot in riante positie, een corner waarbij Achilles op miraculeuze wijze aan de 1-2 ontsnapte, een schot van Justin Mulder wat boven op de kruising belandde, een tackle waarmee op het nippertje voorkomen werd dat Rob Schokker kon scoren, het zat niet mee voor PKC.

Dat zat het wel toen Stan Haanstra in vrij positie over kopte, al werd er toen wel voor buitenspel gevlagd. Daarnaast raakte Achilles bij een scrimmage van dichtbij de paal.

Binnen de minuut na rust had het beslist kunnen zijn, maar een grote kans werd niet overtuigend op doel geschoten waardoor PKC keeper Bakker redding kon brengen. Vijf minuten later had de 1-2 moeten vallen. PKC raakte met een kopbal de paal waarna Rob Schokker de rebound voor het inschieten had. Lichaam achterover en bal over de ballenvanger. Dé kans op 1-2 vlot na rust verkeken.

Dat er na rust lange tijd niet gescoord werd mocht een wonder heten, zo kreeg Sem Folkerts een grote kans, had Gelo Windster de aansluitingstreffer op de slof en raakte Achilles in de slotfase de paal nadat het eerder bij een 1 op 1 met de keeper de kans op 0-3 onbenut liet.

Uiteindelijk scoorde PKC nog wel, in de tweede van vijf minuten blessuretijd was het Arnoud Bentum die de spanning er nog in bracht. Het was te laat, Achilles trok de voorsprong over de streep en ging er met de drie punten vandoor. PKC blijft op nul punten staan en staat laatste in 1H.

Bij PKC’83 maakte oud prof Amir Absalem zijn debuut, hij deed 70 minuten mee. Volgende week gaat PKC’83 op bezoek bij Buitenpost, de Friezen stonden ook nog op nul maar wonnen vanmiddag voor het eerst.