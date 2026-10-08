Paarse Vrijdag: Academiegebouw paars uitgelicht

Het Academiegebouw is komende vrijdag 9 oktober paars uitgelicht. Dit als zichtbaar statement van steun aan de LHBTQ+-gemeenschap.

Het is die dag Paarse Vrijdag; een dag waarop we samen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie. Op scholen door het hele land dragen docenten en leerlingen paars en organiseren ze activiteiten. Zo spreken ze zich uit vóór een inclusieve samenleving en tegen discriminatie.

Ook de Rijksuniversiteit Groningen toont dit jaar haar solidariteit. Traditiegetrouw keurt het Academiegebouw paars, als zichtbaar statement van steun aan studenten, medewerkers en bezoekers uit de LHBTQ+-gemeenschap.