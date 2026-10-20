Overlijden minderjarige meisje dat begeleid woonde in Paddepoel leidt tot Kamervragen

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Kamerlid Nicole Moinat van Groep Markuszower heeft diunsdag Kamervragen gesteld aan minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport over het overlijden van een 15-jarig meisje in een de begeleidwonenlocatie aan de Plutolaan. Ze wil onder meer weten wat hulpverleners hebben gedaan met de waarschuwingen van de moeder, die zich zorgen maakte over de veiligheid van haar dochter.

De moeder sloeg volgens het Dagblad van het Noorden ruim een maand voor het overlijden alarm. Ze meldde dat de problemen van haar dochter steeds ernstiger werden. Het meisje zou onder meer zijn weggelopen, alcohol en drugs hebben gebruikt en niet meer naar school zijn gegaan. Moinat wil weten welke hulpverleners en instanties de waarschuwingen ontvingen en welke maatregelen ze daarna namen. Ook vraagt ze of de betrokken organisaties opnieuw hebben beoordeeld hoe groot de risico’s voor het meisje waren en of ze extra hulp of toezicht overwogen.

Het meisje verbleef bij jeugdhulpverlener La Hacienda en stond onder toezicht van Jeugdbescherming Noord. Volgens de directie van La Hacienda raakte ze de avond voor haar overlijden betrokken bij een gewelddadig incident in Groningen. Medewerkers haalden haar daarna op. De politie onderzoekt de omstandigheden rond haar dood en houdt rekening met de mogelijkheid van een misdrijf. Moinat wil daarom weten of hulpverleners hebben beoordeeld of het meisje, na het geweldsincident, medische zorg, extra begeleiding of meer toezicht nodig had.

Daarnaast stelt Moinat vragen over het toezicht op Jeugdbescherming Noord. De organisatie stond vanaf juli 2025 onder verscherpt toezicht van de inspecties. Dat toezicht eindigde op 21 mei 2026. Moinat wil weten op basis van welke verbeteringen de inspecties dat besluit namen en of de zaak aanleiding geeft om het toezicht opnieuw aan te scherpen. Tot slot vraagt ze de minister of er onafhankelijk onderzoek komt naar het handelen van de betrokken organisaties.