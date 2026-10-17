Overlast door straatpredikers neemt toe, ministerie werkt aan nieuwe aanpak

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De overlast door straatpredikers neemt in de gemeente Groningen steeds serieuzere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur (NOS/NTR). Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt inmiddels aan een nieuwe wettelijke bevoegdheid in de Gemeentewet om de overlast beter te kunnen aanpakken.

Het christelijk straatprediken is de afgelopen jaren flink populairder geworden. Volgens deskundigen zijn daar twee hoofdredenen voor: tijden van crisis werken motiverend voor evangelisten, en online vinden gelijkgestemden elkaar sneller om acties te organiseren.

Theoloog des Vaderlands Arnold Huijgen ziet dat de intensiteit toeneemt: “Voorheen liep ik over Utrecht Centraal en dan liep je zo over het station. Tegenwoordig is er altijd wel een manifestatie gaande. Je hoort overal dat het aantal straatpredikers groeit en dat de overlast toeneemt. Het is niet verkeerd om het ‘goede nieuws’ te brengen, maar het is belangrijk dat dit gebeurt op een manier waarop mensen het ook goed kunnen ontvangen.”

‘Serieuze vormen van overlast’

Uit navraag van Nieuwsuur bij diverse gemeenten blijkt dat steden als Amsterdam, Nijmegen en Eindhoven ‘een beetje’ overlast ervaren. Groningen geeft samen met Tilburg en Kampen aan dat de hinder ‘steeds serieuzere vormen’ aanneemt.

En dan heb je Zwolle. Het aantal straatpredikers dat zich daar in de afgelopen vier jaar bij de gemeente heeft gemeld heeft zich vertienvoudigt. Horecaondernemers in de Hanzestad klagen steen en been omdat de boodschap vaak met geluidsversterkers over terrassen schalt, wat klanten verjaagt en omzet kost.

Bescherming

Optreden tegen straatpredikers is voor gemeenten ingewikkeld. Het verkondigen van een geloofsovertuiging wordt in Nederland beschermd door de Grondwet via de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van demonstratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken erkent het probleem. Het ministerie werkt aan een nieuwe bevoegdheid in de Gemeentewet waarmee burgemeesters de mogelijkheid krijgen om groepen mensen bestuurlijk te verplaatsen. Of de wet ook daadwerkelijk ingezet kan worden hangt af van specifieke omstandigheden.