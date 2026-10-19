Overheden Groningen en Noord-Drenthe willen dat JA21 wetsvoorstel over gaswinning intrekt

Foto: Provincie Groningen

De regionale en lokale overheden in Groningen en Noord-Drenthe roepen JA21 op om het wetsvoorstel voor het openhouden van het Groningenveld niet in te dienen. Volgens de regio zet het plan het herstel van vertrouwen en de zekerheid van inwoners opnieuw onder druk.

Het wetsvoorstel van JA21-Kamerlid Daniël van den Berg moet het mogelijk maken om het Groningenveld als gasnoodreserve te gebruiken en draait daarmee het besluit uit 2024 om het Groningenveld definitief te sluiten terug. Als de wet wordt aangenomen, moeten putten en installaties beschikbaar blijven. Met zogenoemde ‘gereedheidswinning’ kan opnieuw een kleine hoeveelheid gas worden gewonnen om het veld inzetbaar te houden. Bij een gascrisis moet ook noodwinning mogelijk zijn.

Maar volgens de regionale overheden staat het voorstel haaks op de belofte dat het Groningenveld definitief dichtgaat. Gedeputeerde Susan Top zegt namens de regio dat de sluiting de basis vormt voor veiligheid en herstel van vertrouwen. „Door putten open te houden en nieuwe gaswinning mogelijk te maken, zet dit voorstel die zekerheid weer onder druk.”

De regio vreest dat nieuwe gaswinning opnieuw onzekerheid veroorzaakt over lopende en toekomstige versterkingsbesluiten. Ook over schade en aansprakelijkheid biedt het wetsvoorstel volgens de overheden onvoldoende duidelijkheid. De overheden stellen begrip te hebben voor de noodzaak van een betrouwbare energievoorziening in Nederland, maar Groningen mag volgens de samenwerkende organisaties niet opnieuw de gevolgen dragen van nationaal energiebeleid. Ook verwachten de overheden niet dat extra gaswinning uit het Groningenveld de internationale gasprijs wezenlijk beïnvloedt.

De regio wil daarom dat het Groningenveld gesloten blijft en de ontmanteling doorgaat, besluit Top: “Dit voorstel staat haaks op de nieuwe start die inwoners van Groningen en Noord-Drenthe is beloofd.”