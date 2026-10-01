Oude Bestuurskamer UMCG heropent met nieuw servies

Het heeft even geduurd, maar de Oude Bestuurskamer van het UMCG heropent op 21 oktober aanstaande haar deuren. Oude antieke objecten zijn gerestaureerd en er is middels schenkingen nieuw servies gekomen.

Van het oorspronkelijke servies in de kast is geen kop en schotel meer over. De kast is inmiddels gevuld met ‘nieuw’ authentiek servies uit dezelfde periode, begin vorige eeuw.

Binnenkort kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in de gerestaureerde bestuurskamer. De kamer is namelijk onderdeel van een aangevraagde rondleiding door het UMCG.