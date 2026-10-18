Opnieuw ongeluk in bocht knooppunt Boterdiep bij Noorderhoogebrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een automobilist is zondag aan het einde van de middag uit de bocht gevlogen op knooppunt Boterdiep bij Noorderhoogebrug. In de bocht hebben de afgelopen jaren vaker ongelukken plaatsgevonden.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. Een automobilist was onderweg vanaf de N46 en wilde richting de N370 rijden, de noordelijke ringweg, toen het in de bocht misging. De automobilist verloor de macht over het stuur, waarna de auto gespind en omgekeerd op het wegdek tot stilstand kwam. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

“Hulpdiensten waren snel ter plaatse”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Ambulanceverpleegkundigen hebben de inzittenden ter plaatse kunnen behandelen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In de auto zat ook een kindje; die heeft van de hulpverleners een knuffelbeer gekregen om de schrik te verzachten.”

Beruchte bocht

Over de exacte oorzaak van het ongeval is nog niets bekend; daar wordt onderzoek naar gedaan. De afgelopen jaren hebben er in deze specifieke bocht al meerdere ongelukken plaatsgevonden. De provincie heeft om die reden eerder al maatregelen genomen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid in de bocht naar 50 kilometer per uur.