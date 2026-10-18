Ophangen winterverlichting begonnen: “Gaat spannend worden of we het op tijd afkrijgen”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de binnenstad is begonnen met het ophangen en plaatsen van de winterverlichting. Volgens Erwin van den Bergh van de Groningen City Club komt daar veel bij kijken. Ook wordt het nog spannend of alles wel op tijd af is voor 11 november: de dag dat de lampjes voor het eerst gaan branden.

Erwin, hoe gaan de werkzaamheden?

“We zijn er momenteel erg druk mee. Afgelopen week zijn we met de werkzaamheden gestart. De komende weken worden er duizenden lampjes opgehangen om de binnenstad in de wintermaanden extra aantrekkelijk te maken. Dit jaar werken we voor het eerst samen met één bedrijf dat alle verlichting aanlegt. In het verleden werkten we met meerdere bedrijven. Doordat er toen verschillende partijen betrokken waren, verliep dat toch vaak wat chaotisch. Ook was er kwaliteitsverschil in de verlichting. Daarom hebben we nu gekozen voor één partij die dit allemaal voor ons verzorgt.”

Zijn het elk jaar dezelfde straten die verlicht worden?

“In principe komen er geen nieuwe straten meer bij. We hebben afgesproken om de winkelstraten te verlichten die zich binnen de Diepenring bevinden. Wel is er de mogelijkheid dat wanneer er in een straat meer dan vijf ondernemers zitten, er alsnog sfeerverlichting kan komen. En je hebt natuurlijk evenementen zoals WinterWelVaart: tijdens dat weekend worden de Hoge en Lage der A voorzien van verlichting door middel van prikkabels, hoewel dat officieel geen winkelstraten zijn.”

Wie betaalt al die verlichting eigenlijk?

“Ooit in den beginne betaalden de winkeliers de kosten zelf. De winkeliersvereniging ging dan langs de deuren om geld op te halen, maar dat verliep vaak met horten en stoten. Niet iedereen betaalde bijvoorbeeld mee. Op een gegeven moment is gezegd: dit moet anders en beter. De gemeente heeft toen het heft in handen genomen. Tegenwoordig wordt het betaald via de inning van de Onroerendezaakbelasting. Een deel daarvan wordt afgedragen aan de Groningen City Club, en vanuit die pot beheren en bekostigen wij de verlichting.”

Ik kan me voorstellen dat je die lampjes niet zomaar overal mag ophangen?

“Dat klopt, daar zijn allerlei regels voor. Denk bijvoorbeeld aan de ophanghoogte. Jaren geleden is er onderzoek gedaan, ook in andere steden, naar wat nu de beste hoogte is. Hier in Groningen hangt de verlichting op een hoogte van 5,50 meter. Verreweg de meeste vrachtwagens die voor de bevoorrading zorgen, hebben een maximale hoogte van 4,00 meter. Daar proberen we zo goed mogelijk rekening mee te houden.”

Ook op de Vismarkt wordt druk gewerkt. Komt dat allemaal op tijd klaar?

“Dat gaat nog erg spannend worden. De situatie op de Vismarkt is bijzonder: we plaatsen daar lampjes in de bomen die in principe vijf jaar blijven hangen. Pas wanneer de bomen gesnoeid worden, worden ze eruit gehaald. Dit jaar is er weer gesnoeid, wat betekent dat de lampjes opnieuw geplaatst moeten worden voor de komende vijf jaar. Ze worden vastgemaakt met een speciale rubberring en de kabels hebben lusjes, waardoor de takken ongehinderd kunnen doorgroeien. Normaal hoeven we daar alleen de stroomvoorziening aan te leggen, maar dit jaar is die klus dus veel groter. Dat wordt dus echt even duimen.”

Wanneer gaan de lichtjes weer uit?

“Daar is op dit moment nog geen definitieve duidelijkheid over. Normaal gesproken gaan de lampjes vlak voor Driekoningen, op 6 januari, uit. De laatste jaren gaan er echter steeds meer geluiden op om de verlichting te laten branden totdat Eurosonic Noorderslag is afgelopen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het dan wel heel lang blijft branden. Dus daar zijn we nu nog over in overleg.”