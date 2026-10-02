Opening Jeu-de-Boules-baan op Nassauplein: jong en oud verbinden

Op het Nassauplein is het zaterdag feest, want er wordt een jeu-de-boules baan geopend. Het is de bedoeling om op deze manier jongere en oudere mensen met elkaar te verbinden.



Het initiatief voor de boules-baan is voortgekomen uit de bewoners van de Oranjebuurt vertelde Marjan Bonink in radioprogramma OOG Ochtendshow.

Initatief komt uit de buurt

Jeu-de-boules, of petanque, zoals de Fransen het noemen, is een sport die door de hele stad wordt gedaan. Er zijn dan ook heel wat plekken te vinden waar de sport beoefend kan worden. Zaterdag krijgt het Nassauplein in de Oranjebuurt ook zo’n baan.

Het initiatief voor de boules-baan komt voort uit de bewoners van de Oranjebuurt, vertelt Bonink. Er werden in de buurt al regelmatig Koffie en Kauke (koffie en koek, red.) bijeenkomsten georganiseerd, waar voornamelijk 50+ mensen op af kwamen. Men vroeg zich toen af hoe ze wat meer jongeren, studenten en gezinnen samen konden laten komen. Er werden wat enquêtes uitgezet en interviews gehouden. Daar kwam met name een jeu-de-boules baan naar voren, vertelt Bonink. Er werd een aanvraag bij de gemeente gedaan, die het ook een goed idee vond en de baan heeft aangelegd.

Niet alleen voor oude mannen

Veel mensen hebben het idee dat jeu-de-boules iets is voor oudere mannen, maar volgens Bonink klopt dat beeld niet. “We denken dan natuurlijk allemaal aan die leuke Franse dorpjes met die kleine pleintjes, waar oudere mannen met petjes op aan het gooien zijn, maar het schijnt dat ook in Frankrijk steeds meer jongeren erbij betrokken zijn.” In Groningen klopt dat beeld zeker niet, volgens Bonink: “In Groningen heb je zelfs een boule-café, waar ook jong en oud lekker aan het boulen zijn, dus wij hopen in ieder geval dat de jonge en de oude bewoners van de Oranjebuurt bij ons komen boulen.”

De opening van de Boules-baan vindt om 16:00 uur plaats op het Nassauplein.