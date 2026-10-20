Ook Robbie Williams treedt in juli volgend jaar op in Stadspark tijdens Summerstage

Foto via Summerstage (SPOT Groningen)

Na TOTO is Robbie Williams de tweede act die is aangekondigd voor Summerstage 2027. De Britse zanger treedt zaterdag 10 juli op in het Stadspark. Froukje komt mee als speciale gast.

Robbie Williams neemt tijdens zijn Live 2027-tour bekende hits als Angels, Let Me Entertain You, Feel en Rock DJ mee naar Groningen. Ook speelt hij nummers van zijn album BRITPOP van dit jaar.

Summerstage is een reeks grote openluchtconcerten aan het begin van de zomer in het Stadspark. Eerder maakte de organisatie bekend dat TOTO op zaterdag 3 juli naar Groningen komt. De band viert volgend jaar zijn vijftigjarig bestaan met de 50th Anniversary Tour.