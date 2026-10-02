Ook na hoger beroep vier jaar brommen voor jarenlange uitbuiting van kwetsbare partner

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Ook in hoger beroep is een 44-jarige man vrijdag veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel en seksuele uitbuiting, omdat hij een kwetsbare vrouw twaalf jaar lang dwong om in de prostitutie te werken. Dat gebeurde voornamelijk in Groningen, maar ook in andere plaatsen in Nederland en België.

De opgelegde celstraf is daarmee identiek aan het oordeel van de rechtbank anderhalf jaar terug. Naast de celstraf krijgt de man een contactverbod van vijf jaar, moet hij het slachtoffer ruim 151.000 euro schadevergoeding betalen en moet hij 330.000 euro aan illegaal verdiend geld afstaan aan de Staat.

De man maakte tussen 2012 en 2024 misbruik van de kwetsbare positie van het slachtoffer. De vrouw heeft een laag IQ, een drankprobleem en zat in een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld. De man bepaalde wanneer en hoe lang de vrouw werkte. Hij pakte haar verdiende geld af en bracht haar diep in de schulden. Als zij te weinig geld verdiende, sloeg, schopte en kleineerde hij haar. Zo sloeg hij een tand uit haar mond. Ook toen hij in de gevangenis zat, bleef hij haar via de telefoon dwingen om geld te verdienen.

De advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Volgens de verdediging werkte de vrouw vrijwillig in de prostitutie en wist de man niets van haar kwetsbare positie. Het hof wees die argumenten af. Dat de vrouw in het begin vrijwillig werkte, maakt volgens de rechters niet uit. Door het geweld, de schulden en de angst kon zij niet meer stoppen.