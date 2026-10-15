Oogvereniging voert actie om bekendheid witte stok bij weggebruikers te verhogen

Foto: Joris van Tweel. Actie Oogvereniging voor bekendheid witte stok

De Oogvereniging Groningen voerde donderdagmiddag actie bij de rotonde van de Vondellaan en de Van Iddekingeweg om weggebruikers meer bekendheid te geven over de witte stok voor slechtzienden.

Een blinde of slechtziende voetganger gebruikt de witte stok om het oversteken aan te geven, maar veel weggebruikers weten niet dat ze dan moeten stoppen.

Daardoor is er veel angst bij slechtzienden om aan het verkeer deel te nemen. “Voor veel gebruikers van de witte stok is oversteken een kwetsbaar moment, waarop zij afhankelijk zijn van het gedrag van andere weggebruikers”, zegt Carin Hoorn, directeur van de Oogvereniging. “Als automobilisten niet stoppen, levert dit direct een gevaarlijke situatie op. Ook wanneer het niet tot een aanrijding komt, kan het een zeer beangstigende ervaring zijn als automobilisten geen voorrang verlenen. Daarom voeren we actie voor meer bekendheid en bewustwording”.

Ervaringsdeskundigen waren bij de actie in Groningen aanwezig en vroegen aan voetgangers dit ook met behulp van een witte stok en simulatiebril te doen. Ook gingen de slechtziende ervaringsdeskundigen in gesprek met automobilisten en andere weggebruikers over veilig oversteken met een witte stok.