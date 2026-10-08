Oogfonds trapt campagne tegen bijziendheid af bij de Sterrensteen in Vinkhuizen

De landelijke aftrap van de Oogfonds Schooltour werd donderdagochtend gegeven op de basisschool de Sterrensteen in Vinkhuizen.

Met speciale bussen worden scholen in heel Nederland bezocht om voorlichting te geven over bijziendheid. De ambitie is om de ogen van 50 duizend kinderen te meten om zo bijziendheid vroeg te signaleren.

De achteruitgang van de ogen kan op jonge leeftijd nog afgeremd worden. Dan is er later minder kans op grotere oogproblemen. Met speciale brillen, lenzen en oogdruppels kan de ontwikkeling van bijziendheid worden afgeremd.

Daarnaast is de zogeheten 20-20-2 regel. “Dat houdt in dat als je 20 minuten op een scherm kijkt, je daarna 20 minuten veraf gaat kijken en elke dag minstens twee uur buiten bent”, aldus Meta Neeleman van het Oogfonds. Ouders hebben ook een belangrijke rol bij de preventie door er voor te zorgen dat kinderen niet te lang naar een scherm turen.