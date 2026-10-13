OOG-weerman voorspelt ‘indian summer’: zacht en zonnig najaarsweer op komst met kans op een bui

Foto: Joris van Tweel

De temperaturen liggen de komende dagen dicht tegen de 20 graden aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er daarmee sprake van een indian summer, ook wel oudewijvenzomer genoemd.

“Woensdag blijft het droog en is het wisselend bewolkt”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3. In de nacht naar donderdag is het helder en koelt het af tot rond de 10 graden.”

“Op donderdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Het is zacht bij 18 tot 20 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3.”

“Vrijdag is er eerst zon en neemt de bewolking toe. In de loop van de dag gevolgd door een bui. Het wordt 18 graden. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en neemt later op de dag toe tot vrij krachtig. Voor meer weer: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur naar het weerbericht tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”