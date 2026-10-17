Ontsnapte hond uit tv-programma Bureau Groningen al snel gered: “Aangetroffen onder auto”

Bron: OOGTV

Hoe gaat het met de hond die agenten in de uitzending van Bureau Groningen (RTL) niet te pakken kregen? Dat is een vraag die veel kijkers bezighield, zo blijkt uit reacties op sociale media. Honden Zoekgroep Noord-Nederland (HZNN) deelt op sociale media goed nieuws: het dier is weer veilig thuis.

De hond blijkt Silke te heten en raakte eind april vermist vanuit de wijk Selwerd. “De eigenaresse schakelde ons in en we gingen direct naar de locatie om Silke te traceren”, schrijft HZNN op sociale media.

Ondertussen was even verderop ook de politie in touw. In de tv-uitzending van afgelopen donderdag zagen kijkers hoe er bij de politie een melding binnenkwam van een loslopende hond op de noordelijke ringweg. Eenmaal ter plaatse bleek het dier industrieterrein Het Witte Lam op te zijn vlucht. Later werd de hond gespot in een weiland bij de Westerseweg bij Zuidwolde. Ondanks de inzet van meerdere politie-eenheden lukte het de agenten niet om het dier te vangen.

‘Onder een geparkeerde auto’

Een aantal dagen later lukte dat wel. Speurgeleider Eric en zijn speurhond Shadow controleerden verschillende zichtmeldingen. Zondagavond leidde dat tot het bericht dat Silke lag te rusten onder een auto aan de Westerseweg.

“De eigenaresse en een aantal vrijwilligers zijn er meteen naartoe gegaan”, schrijft HZNN. “Een boer heeft haar onder de geparkeerde auto vandaan getild, waarna Silke veilig aangelijnd kon worden. Ze is voor de zekerheid nog gecontroleerd door de dierenarts. Haar voorpootjes waren een beetje ontveld, maar voor de rest is ze helemaal in orde en weer veilig thuis.”

Bureau Groningen is donderdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 4 en bij Videoland. Verslaggever Sam Sitepu maakte een reportage over het programma: