Onstuimig weekendweer met waarschuwing van KNMI, daarna rustiger en zachter

Foto: Joris van Tweel

Groningen krijgt zaterdag en zondag te maken met buien, een stevige wind en kans op onweer. Zaterdag geldt code geel vanwege onweersbuien met mogelijk veel regen en windstoten. Vanaf maandag wordt het rustiger en loopt de temperatuur op.

Zaterdag trekken er buien over de provincie, mogelijk met onweer, hagel en veel regen. Tussendoor breekt soms de zon door. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard en kan plaatselijk stormachtig worden. Het KNMI heeft voor zaterdag in Groningen code geel afgegeven vanwege onweersbuien met mogelijk veel regen en windstoten. De waarschuwing geldt van 12.00 tot 23.00 uur. Het wordt het ongeveer 14 graden.

In de nacht naar zondag vallen nog enkele buien en klaart het af en toe op. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. Ook zondag overdag vallen er stevige buien, opnieuw met af en toe zon. De wind draait naar het noordwesten en blijft matig tot krachtig. Het wordt opnieuw ongeveer 14 graden.

In de nacht naar maandag neemt de kans op buien af en kan mist ontstaan bij een graad of 8. De eerste werkdag van volgende week wordt het rustiger en blijft het overwegend droog. De zon schijnt af en toe en de temperatuur loopt op tot 15 à 16 graden. Ook dinsdag blijft het waarschijnlijk droog, met een afwisseling van bewolking en zon.