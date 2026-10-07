Ondanks kritiek betaalt RUG ook dit jaar mee aan instituut in Rusland

Foto: Joris van Tweel

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betaalt ook dit jaar mee aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg, een vertegenwoordiging van Nederlandse universiteiten in Rusland. De UKrant meldt vrijdagmiddag dat de universiteit 47.310 euro overmaakt, ondanks kritiek op de financiering vanwege de oorlog in Oekraïne.

Ook vijf andere Nederlandse universiteiten betalen voor het instituut, onder aanvoering van de Universiteit van Amsterdam. De activiteiten van het instituut verhuisden sinds de invasie grotendeels naar Amsterdam, maar in Sint-Petersburg is de bibliotheek van het instituut nog open en werken er mensen.

Critici vinden de financiering onethisch. Volgens hen kan het geld indirect bijdragen aan de Russische oorlogsinspanningen. Ook wijzen de critici op de Europese sancties tegen Rusland en het stopzetten van wetenschappelijke samenwerking sinds de Russische invasie van Oekraïne. De Russische overheid bestempelde het instituut wel als ‘buitenlandse agent’. Het instituut zou daardoor mogelijk onder druk staan van de Russische veiligheidsdienst.

De RUG zegt dat individuele wetenschappers binnen de regels contact kunnen houden met Russische collega’s. Volgens de universiteit helpt het instituut zo om contacten en wetenschappelijke uitwisseling tussen Nederland en Rusland in stand te houden.