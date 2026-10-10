Ommelander Markt pakt zaterdag uit met XL-herfsteditie op De Beren

Foto: Annie Postma

De Ommelander Markt op winkelcentrum De Beren pakt zaterdag 10 oktober extra groot uit. Vanwege de Dag van de Duurzaamheid en de landelijke Week van Ons Eten verandert de tweewekelijkse streekmarkt aan de kop van de Korreweg in een feestelijke XL-editie vol kraampjes en herfstige lekkernijen.

De markt vindt elke tweede en vierde zaterdag van de maand plaats op De Beren en bestaat al sinds 2011. Met de XL-editie wil de organisatie aansluiten bij de landelijke initiatieven rondom duurzaamheid en lokaal geproduceerd eten.

Boer en burger verbinden

“Tijdens de Week van Ons Eten staan we in heel Nederland stil bij het belang, de herkomst en de duurzaamheid van ons voedsel”, legt de organisatie uit. “Het doel is om de relatie tussen boer en burger te versterken. Dat sluit naadloos aan bij onze streekmarkt, waar lokale producenten hun eigen waren rechtstreeks aan de consument verkopen en graag vertellen over hun ambacht. De combinatie met de Dag van de Duurzaamheid leek ons dan ook de perfecte aanleiding voor een feestelijke XL-markt.”

Extra kraampjes

Naast de vertrouwde gezichten zijn er deze editie diverse gast-standhouders aanwezig met onder meer ambachtelijke chocolade (Broq Chocolate), cinnamon gebak (Cinnalicious), wolproducten, theemutsen, huisgemaakte granola en kaarten en posters.

Ook bij de reguliere lokale ondernemers staat het najaar centraal. Zo serveert Geitenhouderij Ter Veen ter gelegenheid van ‘Boktober’ een proeverij van bokkestoof, heeft MijnGroente volop verse pompoenen en paddenstoelenmixen liggen en introduceert de Etenkokerij verse stoofmaaltijden, waaronder een Belgische runderstoof in donker bier en een vegetarische variant met pompoen en salie. Bij Afke de Roos Groenatelier zijn onder meer nieuwe stoofpeertjeschutney te vinden.

De Ommelander Markt vindt zaterdag plaats van 10.00 tot 16.00 uur.