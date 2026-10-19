OM eist twee jaar cel tegen Groningers voor bijna 150.000 euro aan verzekeringsfraude

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat twee mannen uit Groningen van 28 en 29 jaar allebei twee jaar achter de tralies verdwijnen. Ze worden verdacht van grootschalige fraude met reisverzekeringen. Volgens het OM dienden ze tussen juni 2019 en mei 2023 tientallen valse verzekeringsclaims in, waarmee ze onterecht bijna 150.000 euro zouden hebben ontvangen.

De zaak kwam aan het rollen na een aangifte van het Verbond van Verzekeraars. De mannen zouden onder verschillende verzonnen namen reisverzekeringen hebben afgesloten. Vervolgens deden ze alsof ze slachtoffer waren geworden van bijvoorbeeld een straatroof of diefstal. Voor deze gebeurtenissen dienden ze schadeclaims in bij verzekeringsmaatschappijen. De bedragen bleven meestal onder de 1.500 euro.

Valse identiteitsbewijzen

Volgens het OM maakten de verdachten zelf valse identiteitsbewijzen. Daarvoor gebruikten ze onder meer een speciale printer, nepsnorren en gezichten die met kunstmatige intelligentie waren gemaakt. Ook gebruikten ze burgerservicenummers van andere mensen.

Met de valse identiteitsbewijzen openden de mannen verschillende bankrekeningen. Het geld dat ze van de verzekeraars kregen, maakten ze vervolgens over naar andere rekeningen. In sommige gevallen werd het geld omgezet in cryptovaluta.

Bijna 150.000 euro schade

De officier van justitie stelt dat de mannen met tientallen valse claims bijna 150.000 euro aan schade hebben veroorzaakt. Het OM vindt dat ze dit bedrag moeten terugbetalen. Volgens de officier hebben de mannen bewust en op een georganiseerde manier fraude gepleegd.

Naast fraude met verzekeringen worden de mannen onder meer verdacht van het vervalsen en gebruiken van identiteitsbewijzen en het herhaaldelijk witwassen van geld. De rechtbank in Groningen doet op 1 december uitspraak in de zaak.