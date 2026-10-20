Noordhoff plant reorganisatie, gevolgen nog onduidelijk

Uitgeverij Noordhoff in Groningen werkt aan een reorganisatie. Vast staat al dat er veranderingen komen. Het bedrijf onderzoekt nog hoe de nieuwe organisatie eruit moet zien. Vakbond FNV is meteen aangehaakt rond mogelijke gevolgen voor werknemers.

Noordhoff en vakbond FNV spraken eerder deze maand over de plannen, maar de precieze gevolgen voor medewerkers zijn nog niet bekend. Noordhoff organiseert de komende tijd meerdere bijeenkomsten waar medewerkers kunnen meepraten over de voorgestelde veranderingen. De FNV roept medewerkers alvast op om hun mening te geven en hun zorgen te delen.

Na de bijeenkomsten dient Noordhoff, vooral bekend van schoolboeken en leermethodes bij onderwijsinstellingen, een definitieve adviesaanvraag in bij de ondernemingsraad (OR) over de reorganisatie. Pas op dat moment weet ook de vakbond of er een sociaal plan nodig is voor werknemers.