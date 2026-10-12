Noordelijke organisaties roepen kabinet op geld voor Nedersaksenlijn in de spaarpot te houden

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In een gezamenlijke brief aan Den Haag roepen twintig ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen uit Noord-Nederland het kabinet en de Tweede Kamer op om vast te houden aan de plannen voor de Nedersaksenlijn en het geld wat daarvoor opzij is gezet in de spaarpot te laten zitten.

De oproep komt nadat minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gezegd dat onderhoud en vernieuwing van bestaand spoor voorrang moeten krijgen op nieuwe projecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft te weinig geld. Daarom wil Karremans opnieuw kijken naar de verdeling van het beschikbare geld voor mobiliteit. De Nedersaksenlijn, die Groningen, Emmen en Twente moet verbinden, dreigt daardoor in de knel te komen.

De noordelijke organisaties vragen het kabinet en de Tweede Kamer om bij de keuze voor spoorprojecten niet alleen naar de kosten te kijken. Volgens de ondernemersverenigingen en scholen kunnen de Nedersaksenlijn en verbeteringen bij Meppel bijdragen aan de bouw van duizenden woningen, nieuwe banen en economische groei. De ondernemersclubs halen onder meer onderzoeken aan, waaruit zou blijken dat de Nedersaksenlijn bijdraagt aan de bouw aan minstens 10.000 extra woningen en 15.000 nieuwe banen. Ook kan de reistijd tussen Groningen en Twente met ongeveer 45 minuten korter worden.

In de ontwerpbegroting van het Mobiliteitsfonds voor 2027 staat ruim twee miljard euro voor de Nedersaksenlijn. Voor verbeteringen aan het spoor en de perrons bij Meppel is 183 miljoen euro gereserveerd. De regio heeft daarnaast extra geld aangeboden voor de Nedersaksenlijn. De organisaties willen dat het kabinet en de Tweede Kamer deze bedragen als uitgangspunt blijven hanteren en de projecten verder uitwerken. Noord-Nederland investeert zelf ook in woningbouw, bedrijventerreinen, innovatie en onderwijs, benadrukken ze.