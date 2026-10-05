Nieuwe speelotheek opent over twee weken de deuren in Vinkhuizen

In Vinkhuizen opent over iets meer dan twee weken een speelotheek. Vanaf dan kunnen kinderen speelgoed en spellen lenen en uitproberen in de Vensterschool Vinkhuizen aan de Siersteenlaan.

Bezoekers kunnen op woensdag 21 oktober zelf rondkijken en hulp krijgen bij het vinden van speelgoed dat bij hun kind past. Ook komt er een speciale gast. Wie dat is, blijft nog even een verrassing. De gast is volgens de organisatie wel bekend bij kinderen en jongeren.

Een speelotheek werkt eigenlijk als een bibliotheek voor speelgoed. Gezinnen kunnen er verschillende soorten speelgoed en spellen lenen, zonder die zelf te hoeven kopen. Er is speelgoed voor verschillende leeftijden en interesses. De speelotheek wil daarnaast een plek voor de wijk zijn. Kinderen kunnen er spelen en ontdekken, terwijl ouders elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken.

De speelotheek is vanaf 21 oktober elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Op woensdag is de speelotheek open van 8.30 tot 14.30 uur.