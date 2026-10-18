Nieuwe organisator Avond4daagse wil zo weinig mogelijk veranderen: “Deze traditie mag niet verloren gaan”

Foto: Dennis Smit

De opzet van de Avond4daagse in Groningen verandert niet. Afgelopen week werd duidelijk dat Stichting Groningen4daagse het stokje overneemt van de Groninger Wandelsport Commissie. Bestuurslid André Pater vertelt dat de nieuwe organisatie er alles aan gaat doen om de komende editie in 2027 tot een succes te maken. “Al weten we natuurlijk nog niet of het ons net zo goed afgaat als de mensen die het al tachtig jaar organiseerden.”

André, hoe is de Avond4daagse op jullie pad gekomen?

“Eigenlijk is dat te danken aan jullie van OOG. We zagen bij jullie een artikel en een reportage voorbijkomen waarin de Groninger Wandelsport Commissie bekendmaakte zichzelf na negentig jaar op te heffen. Er werd gezocht naar een nieuwe groep mensen om de organisatie over te nemen, maar die werd aanvankelijk niet gevonden, waarna er een oproep werd gedaan. Wij lazen en hoorden dat. Tijdens de Avond4daagse in mei zijn we naar de organisatie toe gestapt en met elkaar in gesprek gegaan. Toen bleek dat zij ons tijdens de eerste editie van onze eigen Groningen4daagse vorig jaar ook al hadden opgezocht. En zo is het balletje gaan rollen.”

Want jullie vonden dat jullie het wel moesten overnemen?

“Dit evenement bestaat al tachtig jaar. Wij vinden dat je zo’n prachtige traditie niet zomaar verloren mag laten gaan. We hebben het immers over een heel belangrijk evenement. Lopen is gezond; het is goed voor zowel je mentale als je fysieke welzijn, maar het verbindt mensen vooral. De Avond4daagse is er echt voor de basisschooljeugd. Die groep wil je heel graag bereiken en stimuleren om te bewegen, en dat kan perfect met dit evenement.”

Jullie zijn in de zomer al erg druk met de Groningen4daagse, een evenement dat in korte tijd heel groot is geworden. Is jullie organisatie wel groot genoeg voor erbij?

“Dat is de vraag die wij ons intern natuurlijk ook direct gesteld hebben. We hebben het uitgebreid besproken en iedereen binnen het team was meteen ontzettend enthousiast. En tja, als je merkt dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dan moet je het gewoon gaan proberen. Dan moet je er vol voor gaan.”

Het evenement drijft op de inzet van veel vrijwilligers. Blijft die ruimte bestaan?

“Absoluut. Sterker nog: toen we afgelopen week het nieuws bekendmaakten, stroomden de eerste mailtjes direct al binnen van mensen die heel graag wilden meehelpen. Ik kan zeggen dat daar alle ruimte voor blijft. Dat geldt natuurlijk voor de vertrouwde gezichten, maar ook voor nieuwe vrijwilligers die nog nooit geholpen hebben, of ouders die de komende maanden op de school van hun kind horen dat er meegedaan wordt: iedereen is van harte welkom. Die betrokkenheid maakt dit evenement juist zo leuk en bijzonder.”

Gaan er bij de komende editie ook dingen veranderen?

“Ons doel is om zo min mogelijk te veranderen. Dit evenement draait al tachtig jaar en de Groninger Wandelsport Commissie weet na al die edities natuurlijk als geen ander hoe het werkt. Zij dragen alles aan ons over, van complete draaiboeken tot alle praktische details. Ook bij de eerstvolgende editie blijft de oude organisatie meedenken en waar nodig assisteren. Dat vinden we een heel fijne gedachte. We gaan enorm ons best doen om de komende editie zo goed mogelijk neer te zetten.”

Luister hieronder naar Pater die dit weekend te gast was in het radioprogramma ‘Goedemorgen Groningen’. Pater reageert op de vraag hoe de Avond4daagse op hun pad is gekomen:

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Verslaggever Jill Rumph maakte afgelopen voorjaar een reportage over het onderwerp: