Nieuwe kantine voetbalvereniging Amicitia geopend: “Samenwerken heeft ons sociale hart versterkt”

Wethouder Jalt de Haan (CDA) opent de nieuwe kantine. Foto: Rieks Oijnhausen

Voetbalvereniging Amicitia aan de Kooiweg beschikt sinds dit weekend over een nieuwe kantine. Voorzitter Peter Rutgers vertelt dat net als zestig jaar geleden bij de opening van de vorige accommodatie, leden van de vereniging zelf de handen flink uit de mouwen hebben gestoken om er een echte eigen plek van te maken.

Peter, hoe is de opening afgelopen zaterdag verlopen?

“Het was buitengewoon succesvol! Onze schatting is dat er zo’n drie- tot vierhonderd mensen aanwezig waren. Vanaf 12.00 uur was het al mogelijk om even binnen te kijken en om 17.00 uur vond de officiële openingshandeling plaats. Sportwethouder Jalt de Haan (CDA) was hierbij aanwezig. Bij de openingshandeling hebben we de laatste steen gelegd, waarop de naam van de voorzitter staat. Bij het leggen waren ook de twee voormalige voorzitters aanwezig. Daarna volgden er toespraken en werd er met een hele grote schaar het lint doorgeknipt, waarmee de kantine officieel was geopend. We hebben daarna nog een mooi feest gehad, waarbij verschillende bezoekers felicitaties en cadeaus kwamen brengen. Echt fantastisch.”

Was de voorbereiding op de openingsdag tot het allerlaatste moment spannend?

“Nou, eigenlijk wel. We zijn overgeschakeld op een zwaardere stroomaansluiting. Dit zou eigenlijk drie maanden geleden al gebeuren, maar je raadt het al: dit vond uiteindelijk plaats op vrijdag, de dag voor de opening. Dus terwijl de koelkasten al vol lagen met al het lekkers voor het feest, moest bij ons de stroom er helemaal af. Dat was spannend omdat het om werkzaamheden ging waar verschillende monteurs bij betrokken waren. Maar gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gegaan. Overigens hadden we voor de kinderen op zaterdag ook verschillende activiteiten, zoals springkussens en volop vermaak. Uiteindelijk is het echt een hele leuke en geslaagde dag geworden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

De laatste steen. Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Jullie hebben als vereniging een hele grote rol gehad in de inrichting en afwerking, hè?

“Dat klopt. Een bouwgroep heeft de kantine casco opgeleverd. Daarna is er een half jaar lang door een groep van zo’n tien vrijwilligers intensief gewerkt aan het aftimmeren en inrichten van de kantine. Dat heeft als groot voordeel dat je er daardoor echt je eigen stempel op kunt drukken. Het werk is met name verzorgd door gepensioneerde leden die bijvoorbeeld in hun werkzame leven in de bouw hebben gewerkt en nu voor dit project hun oude vak weer hebben opgepakt. Maar er was ook iemand bij die binnenhuisarchitect is en die voor de kantine een prachtig ontwerp heeft gemaakt. En hoe dat er dan uit ziet? Onze clubkleuren zijn rood en wit, en die kleuren zie je overal subtiel terugkomen: bijvoorbeeld in de tegeltjes of in de kleur van de banken. Doordat we zelf de afwerking hebben gedaan, hebben we het ons echt heel eigen kunnen maken.”

Je klinkt bijzonder trots op het resultaat…

“Het is ook echt heel mooi geworden! De kantine is prachtig gesitueerd op een talud. Dat heeft als gevolg dat het niet alleen een kantine is, maar ook bijna een soort businesslounge. Je kunt prachtig over beide velden heen kijken die we hebben liggen. Als het straks kouder wordt en je als toeschouwer niet zo goed tegen de kou kunt, dan kun je met een kop koffie in de hand van achter het glas de wedstrijden perfect volgen. En dat we hier als vereniging zo intensief aan gewerkt hebben, heeft nog een ander groot voordeel: door samen te werken is het sociale hart van de vereniging enorm versterkt. Amicitia is geen sportvereniging met een hoge prestatiedoelstelling; we vinden het vooral belangrijk om op een leuke manier mee te kunnen doen, waarbij gezelligheid altijd voorop staat.”

Wat waren de reacties van de bezoekers op het nieuwe onderkomen?

“Die waren heel erg enthousiast! Men noemde de ligging van de kantine heel mooi, maar roemde ook de gezellige sfeer die het gebouw uitstraalt. En met de bouw van deze kantine herhaalt de geschiedenis zich ook een beetje. Zestig jaar geleden is onze vorige kantine gebouwd. De afgelopen periode kwamen er mooie verhalen naar voren over hoe jonge leden van toen hielpen met het sjouwen van stenen, zodat de metselaars daarmee aan de slag konden. Dat hebben we nu eigenlijk weer gedaan door de leden een hele actieve rol te geven bij de realisatie van de kantine.”

Gaat dit de vereniging ook een boost geven voor de toekomst?

“Dat denk ik wel, hoewel dit wel om de eerste fase gaat. We willen namelijk ook de kleedkamers grondig gaan aanpakken, met name vanuit het oogpunt van verduurzaming. Nog niet zo lang geleden hebben we zonnepanelen gekregen en de nieuwe kantine werkt nu volledig op een warmtepomp. In de kleedkamers maken we echter nog gebruik van een gasketel, maar daar willen we graag vanaf. We willen dit vervangen door elektrische ketels. Natuurlijk is het jammer dat de salderingsregeling stopt, vooral nu we nog maar net zonnepanelen hebben liggen. Aan de andere kant: er zijn goede mogelijkheden om dit op slimme manieren af te koppelen, waardoor je uiteindelijk wel minder geld kwijt bent aan energiekosten. Dus de komende periode gaan we volop verder. Overigens wil ik op dit vlak ook een groot compliment geven aan de gemeente: met de ambtenaren en de medewerkers van Sport050 hebben we op een hele goede manier kunnen samenwerken. Die samenwerking heeft ons een heel goed gevoel opgeleverd. Ook de wethouder maakt een hele bevlogen indruk, wat erg fijn is om te zien.”

Tot slot: hoe staat Amicitia er momenteel voor als vereniging?

“Het gaat heel erg goed! We hebben op dit moment zo’n 450 leden en sinds mijn aantreden als voorzitter is dat aantal gestaag gegroeid. Samen met Oranje-Nassau en Blauw-Geel hebben we nu gezamenlijke jeugdelftallen. Ook hebben we ons flink ingespannen om meer damesteams te krijgen, en dat is gelukt: er zijn nu drie damesteams in de competitie actief. De heren zijn met zeven teams eveneens goed vertegenwoordigd. Daarnaast zie je een mooie toename in verschillende andere voetbalvormen, zoals het vrijdagavondvoetbal en het 7-tegen-7. Onze ambitie is trouwens helemaal niet om duizend leden te krijgen. We willen gewoon op een leuke manier sport bedrijven, onze doelen realiseren en vooral die gezellige vereniging zijn die er is voor elkaar.”