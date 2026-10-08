Nieuwbouw Selwerd bijna afgerond

Foto: Huismeesters

De laatste bewoners van de nieuwbouw in zes straten in Selwerd hebben deze week hun sleutel gekregen. Het gaat om de laatste twintig eengezinswoningen en 43 appartementen van de nieuwbouw.

Buurtcorporatie De Huismeesters en aannemer Heijmans hebben in totaal 141 woningen gebouwd aan de Berkenlaan, Lijsterbesstraat, Populierenlaan, Vlierstraat, Kornoeljestraat en Iepenlaan.

Het project duurde in totaal vijf jaar. Tijdens de wijkvernieuwing verhuisden veel bewoners tijdelijk naar een andere woningen. Een deel van hen is inmiddels teruggekeerd naar de nieuwbouw. De nieuwbouw is onderdeel van Sunny Selwerd, zoals de wijkvernieuwing heet.

Maar het werk is nog niet af: bewoners van de portiekflats aan de Iepenlaan en de huizen aan de Bottelroosstraat verhuizen de komende tijd naar de nieuwe woningen. Daarna woorden hun huidige woningen gesloopt.