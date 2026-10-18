Nieuw routeboekje zet kunst in Lewenborg in de schijnwerpers: “Dit smaakt naar meer”

Eén van de kunstwerken die te zien is, is dit werk van Robin de Krijger. Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7839827

Kunst in de wijk Lewenborg op de kaart zetten door middel van een routeboekje dat ontwikkeld is samen met inwoners uit de wijk: Peter Dicke van Kunstpunt Groningen spreekt van een mooi project dat ook naar meer smaakt.

Peter, gistermiddag vond de presentatie plaats. Hoe is dat verlopen?

“De lancering van het routeboekje vond plaats in De Oude Bieb in de wijk. Er waren flink wat mensen op afgekomen. In de zaal vond een presentatie plaats waarbij betrokkenen bij de ontwikkeling van het boekje ook hun favoriete kunstwerken hebben uitgelicht. Aan het einde werd het eerste exemplaar overhandigd aan kinderburgemeester Lotta. Na het in ontvangst nemen vertelde zij over het kunstwerk in de wijk dat op haar de meeste indruk heeft gemaakt.”

Wat is het routeboekje precies?

“Eigenlijk kun je zeggen dat het boekje twee doelen heeft. Het bevat een routebeschrijving langs diverse kunstwerken in de wijk. Daarmee kom je mogelijk op plekken waar je nog niet eerder bent geweest. De route heeft een afstand van 7 kilometer. Maar daarnaast bevat het ook een beschrijving en achtergrondinformatie van de kunstwerken die je tegenkomt. Je moet je voorstellen dat je misschien al heel vaak langs een kunstwerk gefietst bent, maar dat je door de informatie uit het boekje achter details komt die je helemaal nog niet wist.”

Hoe is dit initiatief ontstaan?

“Het is door bewoners uit de wijk opgezet. Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam die vraag vanuit de wijk. Daarop is het idee ontstaan om een routeboekje samen te stellen. Op een gegeven moment heeft men ons benaderd. Iemand die bij ons actief is door het geven van rondleidingen komt uit Lewenborg, en van dit hele project werden wij als Kunstpunt toch wel heel erg enthousiast. We hebben een bewonersavond bezocht en langzaam maar zeker werd het idee steeds concreter.”

Lewenborg is relatief gezien een jonge wijk met best wel heel veel kunst…

“Dat klopt! En ook met een grote verscheidenheid aan kunst. Er zijn muurschilderingen, sculpturen en je hebt natuurlijk het Le Roy-gebied. De wijk leende zich heel duidelijk voor een routeboekje, al was het ook kiezen welke werken er uiteindelijk in kwamen te staan. Na afgesproken te hebben hoe het vormgegeven moest worden en wie wat doet, was het resultaat daar. Als Kunstpunt zijn we heel blij met de aandacht die we hiermee op de wijk richten. Het eindresultaat is heel mooi geworden: er staan prachtige beschrijvingen in met foto’s van Sebastiaan Rodenhuis.”

Waar kunnen mensen terecht die de presentatie gemist hebben, maar toch een boekje willen hebben?

“Het is sowieso te vinden in De Oude Bieb aan de Kiel. Maar de komende dagen zal het ook verkrijgbaar zijn bij Kunstpunt aan de Trompsingel, bij Dok en ook in de Forum-bibliotheek in de wijk. De bedoeling is dat dit de komende dagen op deze locaties gaat worden.”

Ik hoor bij jou veel enthousiasme. Smaakt dit ook naar meer?

“Absoluut. Hoewel dit niet het eerste routeboekje is dat we uitbrengen; dit is nu de vijfde. Het is echter wel de eerste keer dat we specifiek voor één wijk een boekje uitbrengen. En dat zou zomaar niet de laatste keer geweest kunnen zijn. Het helpt heel goed om het vizier op kunst te richten, om verhalen te vertellen en om inwoners dichter bij elkaar te brengen. Dat hebben we gistermiddag ook gezien: na de presentatie is men in groepjes wandelend of op de fiets de route gaan afleggen. Wat ik gehoord heb, waren mensen erg enthousiast. Heel mooi dus.”