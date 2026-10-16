Netflix wil roman ‘De herinnerde soldaat’ van Anjet Daanje verfilmen

Foto Henk Veenstra

Netflix heeft een optie genomen op de filmrechten van De herinnerde soldaat, de roman van de Groningse schrijfster Anjet Daanje. De Amerikaanse regisseur en scenarioschrijver Olivia Newman werkt aan een scenario voor de verfilming.

Newman, onder meer bekend als regisseur van Where the Crawdads Sing, heeft al contact gehad met Daanje over haar ideeën voor de film. Netflix heeft de film nog niet definitief toegezegd. Dat hangt onder meer af van het scenario. Als dat af is, kan Netflix besluiten de film daadwerkelijk te produceren. Wanneer een eventuele film verschijnt, is nog niet bekend.

De herinnerde soldaat kwam in het najaar van 2019 uit in het Nederlands en vorig jaar verscheen een Engelse vertaling. Het boek kreeg daar veel positieve recensies en werd genomineerd voor verschillende literaire prijzen.