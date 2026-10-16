Nedersaksenlijn gaat door, onderhoud veel bruggen op de lange baan

Foto Andor Heij. Bestaand deel van de Nedersaksenlijn tussen Coevorden en Gramsbergen.

De aanleg van de Nedersaksenlijn gaat definitief door. Dat maakte minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag bekend. Maar als het aan Rijkswaterstaat ligt, wordt onderhoud aan veel bruggen en wegen in de gemeente Groningen ook volgend jaar uitgesteld.

Omdat er bezuinigd moet worden, kan een tal van infrastructurele projecten voorlopig niet uitgevoerd worden. Maar RTL Nieuws meldde eerder deze week al dat de Nedersaksenlijn doorgaat en dat werd vrijdag bevestigd. Deze spoorlijn moet Groningen, via Stadskanaal en Emmen, met Twente verbinden. Hiervoor moeten rails aangelegd worden tussen Stadskanaal en Emmen.

Ook een ander groot spoorproject bij Meppel gaat door om vertragingen van treinen naar Groningen en Leeuwarden te beperken. In Meppel wordt onder andere een extra perron gebouwd.

Lelylijn

De Lelylijn, de snelle spoorverbinding tussen Groningen en de Randstad, staat zoals verwacht voorlopig wel in de koelkast. Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid.

“De Lelylijn is een diep gekoesterde wens in Noordelijk Nederland”, aldus staatssecretaris Annet Bertram van OV en Spoor. “Dat begrijp ik heel goed. De Lelylijn vormt een kans om het noordelijke deel van ons land beter te verbinden met de andere delen van Nederland en mogelijk ook met Duitsland. Elke regio telt. Het Noorden is belangrijk voor de opgaven waar Nederland voor staat. Daarom moeten we goed kijken hoe de Lelylijn dichterbij gebracht kan worden.”

De plannen van de minister moeten nog wel worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Daardoor kan het zijn dat het kabinet nog aanpassingen moet doen in de plannen.

Bruggen en wegen

Het onderhoud aan veel bruggen in de gemeente is wel de klos, zo blijkt uit een overzicht van Rijkswaterstaat. Veel van het geplande onderhoud lijkt te worden uitgesteld. Het gaat om de Dorkwerderbrug, de brug bij de Oostersluis, de Driebondsbrug en de Borgbrug. Ook het uitbaggeren van het Eemskanaal bij de woonschepenhaven wordt op de lange baan geschoven.

Ook worden enkele asfalteringsprojecten volgend jaar niet uitgevoerd. Dat is op de A28 tussen Groningen en Assen en op de A7 tussen knooppunt Westerbroek en Zuidbroek. Er dreigde ook minder geld te gaan naar wegen aan de westkant van Groningen, waaronder de nieuwe wijk Suikerzijde. Die bezuiniging lijkt van de baan.