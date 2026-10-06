NAM maakte vorig jaar 400 miljoen winst, olie- en gasbedrijf blijft actief in provincie ondanks sluiting Groningenveld

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

De NAM is de komende jaren nog volop bezig met het opruimen van de gasinstallaties in Groningen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf actief met de gasopslagen Norg en Grijpskerk en met kleinere gasvelden. De aardbevingen door de gaswinning nemen af, maar een zwaardere beving blijft volgens de NAM mogelijk.

Dat schrijft het olie- en gasbedrijf (eigendom van Shell en ExxonMobil) in haar jaarverslag over 2025. De NAM maakte vorig jaar 420 miljoen euro nettowinst en keerde nog eens 1,43 miljard euro uit aan de aandeelhouders. De NAM produceerde in 2025 ongeveer 2,3 miljard kubieke meter aardgas en een miljoen vaten olie.

Groningen blijft NAM bezighouden

De ontmanteling van het Groningenveld (800 productieputten, 350 locaties en 1.750 kilometer pijpleiding) duurt naar verwachting meer dan tien jaar, denkt de NAM. De NAM testte daarnaast een nieuwe methode om gasputten af te sluiten. Met deze methode is een kleinere installatie nodig, waardoor volgens de NAM minder transport, licht en geluid nodig zijn.

Ondanks de afname van het aantal aardbevingen vond op 14 november 2025 een beving bij Zeerijp plaats met een kracht van 3,4. Volgens NAM-directeur Martijn van Haaster landde die beving ook binnen het olie- en gasbedrijf: “Dit herinnerde ons er opnieuw aan waarom het Groningenveld is gesloten.” Tegelijk herhaalt de NAM dat seismiciteit verder afneemt en ligt die inmiddels op een ‘laag en stabiel niveau’, al blijft een zwaardere aardbeving volgens het bedrijf wel mogelijk.

De NAM staat daarnaast stil bij de schikking over de zogenoemde Dijk c.s.-zaak, waarbij inwoners van het bevingsgebied een vergoeding krijgen voor immateriële schade. Het gerechtshof besloot een jaar geleden verder dat er geen aanleiding was om de NAM strafrechtelijk te vervolgen voor het opzettelijk in gevaar brengen van bewoners door de gaswinning. De NAM is daarnaast blij dat De Groninger Bodem Beweging niet naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapt.

Bedrijf blijft winnen, ook in Groningen

Hoewel het Groningenveld dicht is, blijft de NAM actief bij de gasopslagen Norg en Grijpskerk en bij kleinere gasvelden in onder meer onze provincie. Voor Norg wacht de NAM nog op toestemming om het aanwezige kussengas te produceren. De NAM wil de opslag daarmee ook in de toekomst voor de energievoorziening kunnen gebruiken. De NAM wil verder de olieproductie in Schoonebeek dit jaar nog hervatten. Tegelijk gaat de gaswinning bij Ternaard in Friesland definitief niet door. In Warffum mag de NAM tot en met 2032 gas winnen. Ook mag het bedrijf tot en met 2035 olie winnen uit het olieveld onder Rotterdam.

De NAM sloot het gasveld Ameland-Oost in juli 2025 tijdelijk vanwege een verschil van inzicht met SodM over de toegestane bodemdaling. De NAM diende begin 2026 een nieuw winningsplan in om de productie in de toekomst te kunnen hervatten.