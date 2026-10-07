Na zachte dagen slaat weer om: komende dagen koeler en geregeld buien

Foto: Joris van Tweel

Na een paar zachte dagen slaat het weer donderdag om. De komende dagen wordt het een stuk koeler en vallen er geregeld buien en regen.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er vallen een paar buien en is het met 14 graden een stuk minder warm dan de voorbije dagen. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig.

Vrijdag valt er in de ochtend wat lichte regen. In de middag en avond regent het soms stevig door. Het wordt 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Ook zaterdag vallen er enkele buien en dat gaat tot ver in de nacht door. Het wordt 14 graden en nog altijd waait het flink.

Toch lijkt er alweer een verandering aan te komen. Voor meer daarover kijk je op de weerpagina of luister naar het weerbericht om 08.50

uur tijdens de OOG Ochtendshow.