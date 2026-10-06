Motorrijder gewond bij verkeersongeluk op Eendrachtskade

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op de Eendrachtskade is een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer is na stabilisatie met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur ter hoogte van de afslag met de Willem Barentzstraat. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waar geen andere voertuigen bij betrokken zijn”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Door nog onbekende oorzaak is de motorrijder, die in de richting van de Hoendiepskade reed, ten val gekomen. De bestuurder raakte daarbij gewond.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd, waarna de persoon met onbekend letsel met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk en de afhandeling daarvan was de Eendrachtskade, tussen de Westerhaven en de Hoendiepskade, enige tijd volledig afgesloten voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de val.