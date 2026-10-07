Motoragenten bekeuren tientallen overtreders

De politie heeft dinsdag 61 bekeuringen uitgeschreven voor uiteenlopende zaken. Bovendien werd een bromfietser ingerekend op vermoeden van handel in drugs.

De controles vonden onder meer plaats door drie motorrijders, die daarbij gebruik maakten van ANPR camera’s. Daarmee kunnen kentekens worden herkend.

Tijdens een controle van fietsverlichting op het Jaagpad bleek de bestuurder van een bromfiets een valse kentekenplaat te voeren. Ook bezat hij geen geldig rijbewijs. Een andere bromfietser had eveneens geen rijbewijs. Bovendien testte hij positief op THC en bleek hij een grote hoeveelheid pony-packs te bezitten met wit poeder, een aantal (vermoedelijk) XTC pillen en diverse gripzakjes met bruin poeder. Hij is aangehouden op verdenking van handel in drugs.

OOG meldde dinsdagavond al dat de 14-jarige bestuurder van een fatbike een groot mes en diverse soorten drugs bij zich had. Verder werd op de Grote Markt de bestuurder van een bromfietser aangehouden omdat hij in het voetgangersgebied reed. Hij bleek nog ruim 1.700 euro aan openstaande boetes te hebben. Dat kon hij niet betalen, waarop de brommer buitengebruik is gesteld.