Minder verkeershinder door 4 Mijl dankzij nieuwe route en extra brug

De 4 Mijl zorgt volgende week zondag (11 oktober) zoals elk jaar voor verkeershinder in Haren en in Stad. Maar de organisatie en de gemeente hebben dit jaar een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, waardoor zowel het wegverkeer als fietsers en voetgangers het iets makkelijker hebben.

Zo staan de kledingwagens, waar lopers na afloop hun spullen op kunnen halen, dit jaar niet op de Westerhaven maar op de Praediniussingel. Daardoor gaan deelnemers nu vanaf de Vismarkt via het Akerkhof en de Munnikeholm naar de Praediniussingel en hoeven de Brugstraat, Astraat, Aweg en Westerhaven niet te worden afgesloten voor de 4 Mijl.

Ook de pendelbussen vertrekken vanaf een andere plek. De bussen rijden dit jaar vanaf het oude busstation aan de voorzijde van het Hoofdstation naar Haren. De reguliere lijnbussen die via de Westerhaven rijden, hoeven daardoor niet vanwege de pendelbussen te worden omgeleid.

Verder komt er een extra voetgangersbrug op de Vismarkt, ter hoogte van de Stoeldraaiersstraat. De andere voetgangersbrug staat, net als voorgaande jaren, op het Zuiderdiep. Fietsers en voetgangers kunnen het parcours ook bij het Herewegviaduct kruisen.

Afsluitingen en oversteken

Maar enige hinder voor fietsers, voetgangers en het wegverkeer door de 4 Mijl blijft elders onvermijdelijk. Het parcours van de 4 Mijl start op de Kerklaan in Haren en loopt via de Rijksstraatweg, Hereweg en Herestraat naar de Vismarkt. Deze straten worden tijdens het evenement deels afgesloten voor ander verkeer.

De 4 Mijl is dit jaar voor de 39ste keer. Deelnemers kunnen met hun startbewijs gratis met een pendelbus naar de start in Haren. Wie zondag met het openbaar vervoer reist, moet rekening houden met gewijzigde busroutes. Niet alle lijnbussen rijden hun normale route. De organisatie adviseert bezoekers daarom zo veel mogelijk lopend of met de fiets te reizen.