Miljoenenjacht-hoofdprijs van 480.000 euro valt aan Blekenweg in Haren

Blije winnaars in Haren. Foto: Postcode Loterij

Feest was het zondagavond aan de Blekenweg in Haren. Bewoner Geert werd in het televisieprogramma Miljoenenjacht verrast met een hoofdprijs van 480.000 euro. Datzelfde bedrag mogen de buren in de straat onderling ook verdelen.

De finale van het televisieprogramma van SBS6 bestaat uit het kofferspel. Een kandidaat in de studio opent koffers met daarin uiteenlopende geldbedragen, terwijl ‘de bank’ tussentijds biedingen doet. De kandidaat beslist telkens om te stoppen of door te spelen. Zondagavond leverde dat in de studio een bedrag van 480.000 euro op. Exact hetzelfde bedrag wordt bij Miljoenenjacht ook altijd uitgekeerd aan een thuiswinnaar.

‘Nieuwe hardloopschoenen’

In de uitzending werd vervolgens live geschakeld met co-presentator Winston Gerschtanowitz, die op dat moment in Haren bleek te staan. Thuiswinnaar Geert bleek in zijn woonkamer naar voetbal te kijken en had geen idee welk bedrag hij had gewonnen.

“Onvoorstelbaar, geweldig, dankjewel zeg!”, reageerde Geert in de uitzending toen de gouden koffer geopend werd en het geldbedrag werd opgeschreven. Vlak daarvoor had hij laten weten in ieder geval de wens te hebben om een paar nieuwe hardloopschoenen te kopen.

Straatprijs

De getrokken postcode 9753 JT valt in een deel van de straat, wat betekent dat ook de buren aan de Blekenweg meedelen in de feestvreugde. De buurtgenoten winnen bedragen variërend van 36.923 euro tot 73.846 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee een huishouden meespeelt. Omdat Geert zelf ook met meerdere loten meedoet, mag hij boven op zijn hoofdprijs van 480.000 euro nog eens zo’n 37.000 euro bijschrijven.