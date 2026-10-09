Merlijn Albering van De Stadsakker krijgt Waarde-Ring van provincie voor inzet rond bewuster eten en lokale voedsel

Foto via Visit Groningen

De Stadsakker heeft de Groningse Waarde-Ring gekregen voor de inzet van oprichter Merlijn Albering om inwoners bewuster te maken van de herkomst van hun voedsel. De Waarde-Ring werd vrijdag uitgereikt door gedeputeerde Leo Wenneger, tijdens een voedselcafé in het kader van de Week van Ons Eten.

Albering was in 2011 een van de eerste tuinders in de stad die groenten, fruit en bloemen rechtstreeks aan klanten verkocht via abonnementen. Op ongeveer twee hectare Groningen in de buurt van Hoogkerk worden groenten en fruit duurzaam, onbespoten en kleinschalig verbouwd, waarna het in de winkel aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat ook publiekelijk aan de man wordt gebracht,

“Met De Stadsakker bracht Albering voedselproductie dichter bij de stad”, schrijft de Provincie Groningen over Albering. “Zo maakte ze veel inwoners bewuster van de herkomst van hun eten.”

Ook Meinardi (met boerderijwinkels in Noordbroek en Winschoten) en Zandhoeve Holsteins uit Hellum kregen een Waarde-Ring. Meinardi werd onderscheiden voor het onder de aandacht brengen van Groningse streekproducten. Zandhoeve Holsteins in Hellum kreeg de prijs voor de duurzame manier waarop het bedrijf voedsel produceert.

De provincie Groningen reikt de Waarde-Ring jaarlijks uit, tijdens de landelijke Week van Ons Eten, aan initiatiefnemers die boeren en consumenten dichter bij elkaar brengen. De prijs kent drie categorieën: afzet en zichtbaarheid, sociaal, gezondheid en leefbaarheid, en landbouw en visserij.