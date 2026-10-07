Meldpunt Discriminatie wil overleg over toegankelijkheid Hoofdstation

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het meldpunt Discriminatie.nl Groningen wil in gesprek met ProRail en NS over de toegankelijkheid van het Hoofdstation. Het meldpunt heeft inmiddels een petitie gelanceerd.

Het vernieuwde Hoofdstation werd een jaar geleden geopend, maar de herhaaldelijke liftstoringen sindsdien laten zien hoe snel de toegankelijkheid ervan onder druk komt te staan wanneer een lift niet beschikbaar is. Sommige reizigers kunnen daardoor hun reis niet zelfstandig vervolgen. Het gaat om mensen in een rolstoel, met een scootmobiel of rollator, of mensen met een andere beperking. Zij moeten soms een andere trein nemen of overstappen, of zelfs hun reis afbreken.

Discriminatie.nl Groningen ontvangt signalen van mensen die hierdoor worden belemmerd. Ze nodigt daarom per brief ProRail, NS en de gemeente Groningen uit om samen met de mensen om wie het gaat te onderzoeken hoe het Hoofdstation toegankelijk kan blijven, ook wanneer een lift tijdelijk niet beschikbaar is. Het gaat om een gelijkwaardig alternatief.

Het meldpunt heeft deze woensdag een petitie gelanceerd. Inwoners kunnen de brief ondertekenen en daarmee laten zien dat een toegankelijk station belangrijk is. Ondertekenen kan via de volgende link.