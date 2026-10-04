Meezingcafé in Glimmen krijgt vervolg op vrijdag 9 oktober

Het meezingcafé in Glimmen krijgt komende vrijdag 9 oktober een vervolg. Dat laat initiatiefnemer Paul Bosma weten. De avond zal dit keer muzikaal begeleid worden door een aantal muzikanten uit het dorp.

“We beginnen om 20.00 uur”, vertelt Bosma. “Het vindt plaats in de barruimte van dorpshuis De Groenenberg en dus niet in de grote zaal. De barruimte is in onze ogen wat gezelliger en knusser. De avond wordt begeleid door een aantal muzikanten. We gaan door tot 22.00 uur, waarbij er halverwege een pauze is en na afloop de mogelijkheid bestaat om gezellig na te praten.”

Mensen die willen meedoen, hoeven van tevoren geen liedteksten uit het hoofd te leren. De songteksten worden namelijk op een groot scherm geprojecteerd. “Onze bedoeling is om een mooie, gezellige en laagdrempelige avond te organiseren. Iedereen die nieuwsgierig is, nodigen wij van harte uit om even binnen te lopen.”

Afgelopen voorjaar vond de eerste editie plaats. Dat werd toen een groot succes met zo’n dertig deelnemers. Toen werden er onder andere liedjes gezongen van Ede Staal, Roger Glover & Guests en Peter de Koning. Naast vrijdag 9 oktober zullen er dit seizoen ook meezingcafés gehouden worden op 11 december, 19 februari 2027, 16 april 2027 en 18 juni 2027.