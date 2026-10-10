Meezingcafé Glimmen groeit als kool: “Mooi om te zien hoe jong en oud samen zingen”

Het Meezingcafé in Glimmen zit flink in de lift. Paul Bosma van de organisatie vertelt dat de editie van vrijdagavond in dorpshuis De Groenenberg een groot aantal bezoekers trok, waaronder veel nieuwe gezichten. Nieuw was een vijfkoppige band die voor de muzikale begeleiding zorgde, wat zo’n succes was en daarmee naar meer smaakt.

Paul, hoe is het gisteravond verlopen?

“Het is een ontzettend leuke avond geworden. Eerder dit jaar hebben we al twee succesvolle edities gehouden, maar gisteravond was de officiële start van het nieuwe seizoen. Nieuw daarbij was dat we een band hadden van vijf personen die zorgden voor de muzikale omlijsting. En dat bleek toch wel een schot in de roos te zijn. Daarmee hebben we ook een nieuwe groep deelnemers getrokken: zo’n band vertelt van tevoren wat ze gaan doen, waardoor ook andere mensen nieuwsgierig worden en besluiten langs te komen. Vanwege het succes overwegen we om dit vaker op deze manier aan te pakken.”

Voor de mensen die nog niet precies weten wat een meezingcafé inhoudt: wat is het eigenlijk?

“Eigenlijk is het heel simpel. Geïnteresseerden komen samen om gezellig met elkaar liedjes te zingen. Mensen hoeven van tevoren absoluut geen liedteksten uit hun hoofd te leren, want alle teksten worden geprojecteerd op een groot scherm. Het idee is puur om samen een leuke, gezellige en laagdrempelige avond te hebben. Overigens is wat wij doen niet uniek of nieuw hoor: dergelijke initiatieven bestaan op meer plekken in de gemeente, onder andere bij Tumult bijvoorbeeld.”

Kun je iets vertellen over de mensen die hier gisteravond op af kwamen?

“Bij eerdere edities hadden we zo’n dertig deelnemers, maar gisteravond waren dat er al zo’n 45. Waar we enorm blij mee zijn, is dat het een heel gemêleerd gezelschap was: er waren pubers aanwezig, maar ook mensen van in de zestig of zeventig jaar. Al die verschillende generaties zijn dan samen aan het zingen. En dat brengt natuurlijk ook weer uitdagingen met zich mee. Als organisatie willen we graag dat iedereen een leuke avond heeft, maar een jonger iemand luistert natuurlijk naar heel andere muziek dan iemand die wat ouder is. Daar moet je een mooie tussenweg in zien te vinden, met liedjes die iedereen aanspreken. Uiteindelijk is dat gisteravond heel goed gegaan.”

Jullie hangen zo’n avond vaak ook op aan een specifiek thema, toch?

“Dat klopt. Afgelopen voorjaar hadden we ‘de lente’ als thema. Dit keer hadden we gekozen voor ‘op reis’. Dat is een heel breed thema waar je ontzettend veel verschillende liedjes onder kunt hangen. Wat hebben we gisteravond bijvoorbeeld allemaal gezongen? Je moet denken aan John Denver met Leaving on a Jet Plane, maar ook Brabant van Guus Meeuwis kwam voorbij en De Vlam in de Pijp van Henk Wijngaard is voluit meegezongen. Dus op zo’n avond kan er echt van alles voorbijkomen. De band had zich van tevoren heel goed voorbereid. Voor hen was het ook best spannend: drie van hen spelen wel regelmatig samen, maar de andere twee hadden nog niet eerder in deze specifieke samenstelling gespeeld. Maar dat ging echt heel erg goed.”

Samen zingen is leuk, maar zo’n avond doet waarschijnlijk ook heel veel voor de sociale contacten in het dorp?

“Dat is ook zeker een heel belangrijk doel. Je ziet dat op zo’n avond jong en oud echt met elkaar in contact komen. En dat levert soms hele mooie en bijzondere ontmoetingen op. Bij een eerdere editie kwamen er bijvoorbeeld deelnemers binnen die elkaar al ruim veertig jaar niet gesproken hadden. Zij hebben elkaar toen op die avond opnieuw ontmoet en hebben inmiddels weer regelmatig contact. En dat is precies wat we willen bereiken: daarom zijn we ook zo blij dat het aantal deelnemers groeit en dat steeds meer nieuwe mensen zich laten zien.”

Maar die groei kan natuurlijk niet oneindig doorgaan. Kan de locatie het nog wel aan?

“Dorpshuis De Groenenberg biedt gelukkig best wel wat ruimte. Tot op heden maken we gebruik van de barruimte. Deze vinden we wat gezelliger en knusser. Daar kunnen we prima zo’n zestig mensen ontvangen. Mocht het echt nog veel groter worden, dan kunnen we altijd uitwijken naar de grote zaal in het dorpshuis, waar ruimte is voor veel meer deelnemers. Dus persoonlijk maak ik mij daar voorlopig absoluut geen zorgen over.”

De volgende editie vindt plaats op 11 december. Het thema daarvoor laat zich waarschijnlijk wel raden?

“Nou, daar moeten we als commissie nog een oordeel over vellen, maar ik denk dat je wel een heel goed punt hebt. Met 11 december bewegen we ons natuurlijk al behoorlijk in de richting van de kerstdagen. Dat zou heel goed een thema kunnen zijn, waarbij er genoeg mooie liedjes te vinden zijn die we daaronder kunnen hangen. Maar we zouden het ook nog wat breder aan kunnen vliegen door bijvoorbeeld voor het thema ‘winter’ te gaan. Of wellicht nog een heel andere optie: daar gaan we de komende tijd rustig over nadenken.”

Je klinkt in ieder geval ontzettend enthousiast…

“Het was ook gewoon een hele leuke avond. Je komt met een initiatief en het is fantastisch om te zien hoe dit in het dorp, waarbij er inmiddels ook steeds meer deelnemers uit omliggende dorpen komen, zo enthousiast wordt opgepakt. Dat maakt mij ontzettend blij. Het is ontzettend goed voor de sociale cohesie in het dorp. En zeg nou zelf: wat is er nu leuker dan samen zingen?”

De volgende meezingcafés in Glimmen vinden plaats op 11 december, 19 februari 2027, 16 april 2027 en 18 juni 2027.