Meerstad en Stadshavens geraakt door netcongestie: Enexis heeft geen plek op stroomnet voor 4.500 geplande woningen

Voor ongeveer 4.500 geplande woningen in Groningen is op dit moment geen plek op het stroomnet. Het gemeentebestuur stuurde hier woensdag een spoedbrief over aan de gemeenteraad, zo melden RTV Noord en DvhN. Vooral woningbouwplannen in Meerstad en de nieuwe wijk Stadshavens worden hierdoor geraakt.

Enexis heeft de gemeente laten weten dat voor 17 van de 68 onderzochte woningbouwprojecten geen stroomcapaciteit beschikbaar is. Deze projecten zijn samen goed voor ongeveer 4.500 woningen en staan op een wachtlijst. Voor de andere 51 projecten, met samen ruim 5.100 woningen, is wel stroom gereserveerd.

Het gaat om woningbouwprojecten die binnen drie jaar starten en waarvoor al stroomcapaciteit bij Enexis is aangevraagd. Vooral plannen in Meerstad (waaronder De Eems) en Stadshavens worden geraakt. Het is nog niet duidelijk wat de situatie op het stroomnet betekent voor de planning en bouw in de twee woonwijken.

De problemen komen door netcongestie. De vraag naar elektriciteit is op delen van het netwerk groter dan wat de kabels en transformatorstations aankunnen. Enexis kan op dit moment niet aangeven hoe lang de projecten op de wachtlijst blijven. De netbeheerder is daarvoor afhankelijk van TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. TenneT komt halverwege oktober met een onderzoek naar de drukte op het hoogspanningsnet. Naar verwachting weet Enexis eind oktober wat de uitkomsten betekenen voor het lokale Groningse stroomnet en of er mogelijk weer ruimte ontstaat.

De gemeente noemt het tekort aan netcapaciteit een zorgelijk signaal en is met Enexis in gesprek om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen. Ook wil de gemeente met het ministerie in Den Haag kijken naar mogelijke oplossingen. De gemeente, Bureau Meerstad en Stadshavens BV hopen eind oktober meer duidelijkheid te krijgen.