Meerdere elektrische fietsen gestolen in Vinkhuizen

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In de wijk Vinkhuizen zijn de afgelopen dagen meerdere elektrische fietsen gestolen. De diefstallen vonden plaats bij het wijkcentrum en bij de Platinaflat.

Platform Wijknieuws Vinkhuizen meldt dat de eerste diefstal afgelopen dinsdagavond plaatsvond. Bij MFC ’t Vinkhuys aan de Diamantlaan stonden twee elektrische fietsen geparkeerd. Twee personen namen de fietsen mee terwijl er binnen een cursus gaande was. Eén van de cursisten ging achter de daders aan, maar raakte hen ter hoogte van de Pyrietstraat kwijt. Een signalement van de verdachten ontbreekt.

Een dag later werd er een elektrische fiets gestolen die geparkeerd stond bij de Platinaflat. Op deze fiets zat op het moment van de diefstal geen accu.

Koploper

De diefstallen in Vinkhuizen staan niet op zichzelf. Vorige week werd duidelijk dat de gemeente Groningen in absolute zin tot de landelijke koplopers behoort als het gaat om de toename van gestolen tweewielers. Dit jaar zijn er in de gemeente al 2.352 geregistreerde fiets- en scooterdiefstallen gemeld, een stijging van 304 gevallen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Terwijl het aantal diefstallen landelijk met 1,56 procent steeg, hoort Groningen samen met steden als Utrecht, Delft en Maastricht bij de sterkste stijgers.

De gemeente onderzoekt samen met de politie en maatschappelijke partners extra maatregelen om de diefstallen een halt toe te roepen. Wethouder Jalt de Haan (CDA): “We voeren een actieve campagne waarin we fietsers oproepen hun eigendom met een dubbel slot vast te zetten. We zien namelijk dat een ART-goedgekeurd tweede slot diefstal daadwerkelijk voorkomt.”

De Haan wijst daarnaast op nieuwe initiatieven: “Binnenkort start de stichting Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit de landelijke campagne ‘Staat ie lekker?’. We zien bovendien dat het stelen van e-bike-accu’s een grote vlucht neemt. Samen met de politie en partners bekijken we welke maatregelen het meest effectief zijn om zowel fiets- als accudiefstal aan te pakken.”

Getuigen die meer weten over de diefstallen in Vinkhuizen, of in het bezit zijn van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.