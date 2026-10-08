Meer dan 1.000 RUG-medewerkers gebruiken Whisper als AI-transcriptietool

Foto: Lars Faber

Vorig jaar oktober lanceerde de RUG de transcriptietool Whisper. Inmiddels maken meer dan 1.000 medewerkers en studenten van de RUG gebruik van de gratis AI-transcriptietool.

Een transcriptietool zorgt ervoor dat audio-opnames worden omgezet in tekst. Dit voorkomt dat je zelf veel typwerk moet verrichten. Zowel onderzoekers, studenten als personeel van de RUG maken gebruik van Whisper.

De snelle groei van de digitale dienst toont volgens de universiteit aan dat er veel vraag is naar open-source AI-tools die lokaal worden gehost. Met deze tool zorgt de RUG ervoor dat de data lokaal opgeslagen wordt en niet verzonden wordt naar externe AI-aanbieders of clouddiensten.

In veel gevallen zijn transcriptietools betaalde diensten met hoge licentiekosten. Daarbij is het vaak onzeker of de data veilig opgeslagen wordt volgens de AVG-wetgeving.

De meeste gebruikers van de Whisper zijn van de faculteiten Gedrags en Maatschappijwetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit der Letteren.