Maximiliano (14) wereldkampioen Chinees worstelen

De 14-jarige Maximiliano Dijkhoff uit Groningen heeft twee weken geleden goud gewonnen op de World Shuai Jiao Games in het Italiaanse Montesilvano. De stadjer veroverde de wereldtitel in de onder 16-klasse van Shuai Jiao, wat een Chinese vorm van worstelen is.

“Ik kon het eerst zelf niet geloven”, vertelt Maximiliano. “Ik moest eerst nog realiseren dat ik wereldkampioen was. Maar daarna was het echt tof.”

Maximiliano kwam via een trainingsweekend in contact met bondscoach Yulong Blijd. Die zag mogelijkheden in de jonge judoka en vroeg hem mee te doen aan het WK. “Ik wist zeker dat er een kans was”, zegt Blijd. “Maar dat hij zo goed en zo makkelijk door de eerste twee ronden zou komen, had ik niet verwacht.”

Zijn eerste twee partijen won Maximiliano binnen een minuut. De finale duurde volgens hem 6,5 minuut. Daarin moest hij een achterstand wegwerken. “Dat laat echt zien wat voor doorzettingsvermogen hij heeft”, zegt Blijd. “Hij blijft altijd hard werken.”

Bij Shuai Jiao proberen sporters hun tegenstander naar de grond te werpen en zelf te blijven staan. Anders dan bij judo gaat het gevecht niet verder op de grond. Volgens Blijd kon Maximiliano zijn judotechnieken met enkele aanpassingen goed gebruiken.

Ook teamgenoten Oonagh Koning en Sindri Inke Nap wonnen een medaille. Zij pakten brons bij respectievelijk de vrouwen tot 65 kilo en de mannen tot 75 kilo.

Maximiliano wil blijven trainen en meer wedstrijdervaring opdoen. “Mijn volgende doel is het EK.”