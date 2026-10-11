Maureen Koster wint opnieuw 4 Mijl, Kobe Hermans wint verrassend bij de mannen

Maureen Koster (midden) wint bij de vrouwen. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Maureen Koster heeft zondagmiddag de 39ste editie van de 4 Mijl van Haren naar Groningen op haar naam geschreven. Daarmee prolongeerde Koster haar titel. Bij de mannen ging de overwinning verrassend naar de Belg Kobe Hermans.

Om precies 12.00 uur klonk het startschot op de Kerklaan in Haren voor de wedstrijdloop. Bij de mannen ontstond al snel een kopgroep van vijf atleten, met onder meer de Nederlandse favoriet Mike Foppen en de Groningse atleet Nik Lemmink.

Lemmink, die vorig jaar nog als derde over de streep kwam op de Vismarkt, kwam er in de finale niet aan te pas. In een eindsprint wist Kobe Hermans af te rekenen met Foppen, waardoor de winst bij de mannen, net als vorig jaar met Ruben Verheyden, opnieuw naar een atleet uit België gaat.

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Bij de mannen kwam Kobe Hermans als eerste over de finish. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

“Eén lange rechte lijn is ideaal”

Voor Hermans was het de allereerste keer dat hij in Groningen aan de start verscheen. Na de finish liet de Belg weten dat het snelle parcours hem op het lijf is geschreven: “Ik ben eerlijk gezegd niet zo goed in het lopen van bochten. Deze wedstrijd is vrijwel één lange rechte lijn. Dat is voor mij echt ideaal. Ik ben dan ook super tevreden met deze overwinning.”

Maureen Koster wint opnieuw

Bij de vrouwen stond er geen maat op Maureen Koster. De atlete uit Zeist, die van tevoren al als grote favoriet werd getipt na haar zilveren medaille op de 10.000 meter tijdens het EK Atletiek in Birmingham afgelopen zomer, liep oppermachtig naar de zege.

Na de start van de wedstrijdlopers is het de beurt aan de recreatieve lopers. In totaal verschijnen er 30.000 deelnemers aan de start, wat een recordaantal is.