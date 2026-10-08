Mark Treurniet voorgedragen als lijsttrekker CU

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Mark Treurniet is door het provinciaal bestuur van de ChristenUnie voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen van volgend jaar maart.

Treurniet is bestuurder van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, universitair docent ontwikkelingseconomie aan de RUG en lid van de Universiteitsraad. In zijn onderzoek richt hij zich op de rol van psychologische factoren bij het verminderen van armoede. Die kennis en ervaring wil hij ook inzetten voor de provinciale politiek.

Het huidige Statenlid Margriet Donker – van der Vinne wordt voorgedragen als nummer twee op de lijst. Volgens de ChristenUnie vullen de twee kandidaten elkaar goed aan, door hun combinatie van bestuurlijke ervaring, wetenschappelijke expertise en sterke binding met Groningen.