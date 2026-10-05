Mark Scheeringa stopt als Statenlid voor de BBB

Foto via Provincie Groningen

BBB-Statenlid Mark Scheeringa stopt als lid van Provinciale Staten van Groningen. RTV Noord meldt maandagmiddag dat Scheeringa vertrekt, omdat hij zich niet kan vinden in de manier waarop de politiek in en rond het provinciehuis wordt bedreven.

In zijn ontslagbrief aan commissaris van de Koning René Paas schrijft Scheeringa dat de politieke werkwijze en de samenwerking in het provinciehuis niet passen bij zijn persoonlijke normen en waarden.

Hoewel Scheeringa niet al te ver uitwijdt over zijn redenen voor vertrek, vormt de mogelijke onteigening van een boerenfamilie in Lucaswolde volgens Scheeringa wel een van de aanleidingen om te vertrekken. Scheeringa stemde in april, samen met drie andere BBB-Statenleden, tegen de mogelijke onteigening. De BBB wilde daarover in debat, nadat de partij in april instemde met de onteigening. Voor een debat kreeg de partij onvoldoende steun.

De BBB blijft met twaalf zetels de grootste partij in Provinciale Staten. Scheeringa houdt zijn zetel niet zelf, waardoor die voor de partij behouden blijft. Scheeringa blijft wel actief in de lokale politiek: hij is namens VZ Westerkwartier raadslid in de gemeente Westerkwartier.