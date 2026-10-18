Maria (9) vertrokken naar Malta voor Junior Songfestival: “Ik probeer te winnen, maar als dat niet lukt is het ook prima”

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Over zes dagen vertegenwoordigt Maria uit Groningen ons land op het grote podium van het Junior Eurovisie Songfestival. Dit weekend vertrok de 9-jarige zangeres naar Malta, waar het internationale muziekevenement plaatsvindt.

“Ik ben een beetje zenuwachtig”, liet Maria in de vertrekhal op Schiphol weten voor de camera van het NOS Jeugdjournaal. “Je gaat natuurlijk naar Malta om op te treden op een heel groot podium. Maar ik heb er vooral heel veel zin in.”

Jongste deelnemer ooit

Een maand geleden wist Maria de Nederlandse finale van het Junior Songfestival op overtuigende wijze te winnen met haar nummer Stronger Together. De videoclip daarvoor nam ze op in de binnenstad van Groningen. Maria is met haar negen jaar de jongste deelnemer ooit die Nederland vertegenwoordigt op het festival.

In totaal streden tijdens de nationale finale vier acts om de hoofdprijs. Maria kwam als laatste in actie en zette een foutloos optreden neer. De vakjury beloonde haar optreden met de maximale score van 12 punten. Samen met de punten van de kinderjury en het thuispubliek kwam haar totaal op 31 punten, ruim voldoende om de winst veilig te stellen.

‘Thuis voor de spiegel geoefend’

“De boodschap van mijn liedje is dat de wereld maar klein is en dat we aardig voor elkaar moeten zijn”, vertelt Maria. In de finale van komende zaterdag neemt ze het op tegen veertien andere landen. “Ik vind het liedje van Armenië erg leuk, maar eigenlijk is iedereen die meedoet heel goed.”

De afgelopen weken stonden voor de Groningse in het teken van voorbereidingen. “Ik heb zanglessen gehad en danspassen ingestudeerd. Ook heb ik thuis veel voor de spiegel geoefend. Verder zijn er speciale in-ear oortjes aangemeten die ik tijdens het optreden draag, zodat ik de muziek goed kan horen.”

Dromen van de winst

Nederland wist het Junior Eurovisie Songfestival tot nu toe één keer te winnen: in 2009 met Ralf Mackenbach en zijn nummer Click Clack. Of Maria zaterdag dat ook gaat lukken? “Ik ga er alles aan doen om te winnen, maar als het niet lukt is het ook prima. Ik wil vooral zo goed mogelijk zingen en mijn zenuwen niet laten zien.”

Maria reist niet alleen af; ook haar ouders gaan mee naar Malta. De komende dagen staan in het teken van de eerste repetities op het grote podium.

Verslaggever Sanne Bouwes sprak in de aanloop naar de nationale finale met Maria: