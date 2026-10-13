Man (24) uit Stad krijgt werkstraf voor stiekem filmen van meisjes in zwembad Assen

Een 24-jarige man uit Groningen kreeg maandag 80 uur werkstraf omdat hij stiekem minderjarige meisjes filmde in de kleedhokjes van zwemparadijs De Bonte Wever in Assen.

Volgens het Dagblad van het Noorden filmde de man de slachtoffer in maart vorig jaar. Een van hen zag tijdens het omkleden een telefoon boven de deur van haar kleedhokje. Toen ze naar buiten stormde, zag ze de verdachte. Een paar uur later betrapte iemand hem opnieuw toen hij over de deur van een kleedhokje filmde. Het meisje meldde zich overstuur bij de balie, waarna de politie werd ingeschakeld.

De man had eerder al zes keer stiekem opnames gemaakt. Hij vertelde dat hij zich eenzaam voelde en depressieve gevoelens had en zocht hij een ‘kick’ met het maken van de filmpjes. Na zijn aanhouding zocht hij hulp. De man heeft autisme en liep vroeg in zijn leven een hersenaandoening op.

Volgens de reclassering is er weinig gevaar dat hij opnieuw de fout ingaat. De rechter vindt dat de man zijn gedrag door zijn persoonlijke omstandigheden minder zwaar kan worden aangerekend en legde hem daarom tachtig uur werkstraf op, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Ook moet hij 500 euro schadevergoeding betalen.