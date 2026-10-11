‘Maandag ruimte voor de zon, dinsdag bewolkt en buien’

Foto: Joris van Tweel

Na een onstuimig weekend laat de zon zich de komende dagen weer wat vaker zien. Toch blijft onstabiliteit op de loer liggen waarbij er op dinsdag buien gaan vallen.

Maandag begint de ochtend nog met wat wolkenvelden, maar al snel laat de zon zich zien. In de middag krijgt de zon nog wat meer de ruimte, hoewel er ook af en toe wolken overtrekken. Het blijft de gehele dag droog. Bij een zwakke wind die gedurende de dag van zuidwest naar zuidoost draait, wordt het maximaal 15 graden. In de nacht naar dinsdag neemt de bewolking geleidelijk toe. De laagste temperatuur wordt aan het begin van de nacht bereikt waarbij het kwik dan rond de 9 graden ligt.

Op dinsdag overheerst de bewolking en vallen er van tijd tot tijd buien. Ondanks de neerslag is het niet koud: bij een matige zuidenwind stijgt het kwik naar 17 of 18 graden.

Woensdag krijgt de zon weer ruimschoots de ruimte, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het blijft droog. Bij een zwakke westenwind wordt het dan 16 of 17 graden.