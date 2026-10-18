“Maandag opklaringen, dinsdag schraal met later op de dag regen’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen laat de zon zich weer wat vaker zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis neemt dinsdag in de loop van de dag echter de bewolking toe met in de avond regen. Ook op woensdag blijft het niet droog.

“Maandag hebben we in de ochtend te maken met bewolking die naar het westen wegtrekt”, vertelt Kamphuis. “Dit wordt gevolg door opklaringen. Het blijft droog en het wordt 13 graden bij een matige

oostenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag is het fris met 4 graden als laagste temperatuur.”

“Op dinsdag zijn er perioden met zon, al trekt er ook wat sluierbewolking over. In de middag word de bewolking dikker en in de avond volgt er wat regen. Het is bij een matige tot vrij krachtige oostenwind een beetje schraal. De maximumtemperatuur ligt rond 11 graden.”

“Woensdag is er eerst af en toe zon en gaat het in de middag regenen. Het wordt 14 graden bij een matige zuidelijke wind, windkracht 3 tot 4. Voor meer weer: kijk op de weerpagina of luister om 08.50 uur uur naar het weerbericht tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”